OccamFi (OCC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00590672 $ 0.00590672 $ 0.00590672 24J Rendah $ 0.00621808 $ 0.00621808 $ 0.00621808 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00590672$ 0.00590672 $ 0.00590672 24J Tinggi $ 0.00621808$ 0.00621808 $ 0.00621808 Sepanjang Masa $ 17.55$ 17.55 $ 17.55 Harga Terendah $ 0.00106487$ 0.00106487 $ 0.00106487 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +2.38% Perubahan Harga (7D) +83.42% Perubahan Harga (7D) +83.42%

OccamFi (OCC) harga masa nyata ialah $0.0061497. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCC didagangkan antara $ 0.00590672 rendah dan $ 0.00621808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCC sepanjang masa ialah $ 17.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106487.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCC telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.38% dalam 24 jam dan +83.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OccamFi (OCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.04K$ 156.04K $ 156.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 611.90K$ 611.90K $ 611.90K Bekalan Peredaran 25.37M 25.37M 25.37M Jumlah Bekalan 99,500,000.0 99,500,000.0 99,500,000.0

Had Pasaran semasa OccamFi ialah $ 156.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCC ialah 25.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 611.90K.