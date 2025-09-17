OceanEX (OCE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01640565$ 0.01640565 $ 0.01640565 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -6.04% Perubahan Harga (7D) +0.32% Perubahan Harga (7D) +0.32%

OceanEX (OCE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCE sepanjang masa ialah $ 0.01640565, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -6.04% dalam 24 jam dan +0.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OceanEX (OCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 254.29K$ 254.29K $ 254.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 363.26K$ 363.26K $ 363.26K Bekalan Peredaran 7.00B 7.00B 7.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OceanEX ialah $ 254.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCE ialah 7.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.26K.