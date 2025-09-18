OceanFund (OF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00582273 $ 0.00582273 $ 0.00582273 24J Rendah $ 0.00589677 $ 0.00589677 $ 0.00589677 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00582273$ 0.00582273 $ 0.00582273 24J Tinggi $ 0.00589677$ 0.00589677 $ 0.00589677 Sepanjang Masa $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Harga Terendah $ 0.00262434$ 0.00262434 $ 0.00262434 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) -7.69% Perubahan Harga (7D) -7.69%

OceanFund (OF) harga masa nyata ialah $0.00588793. Sepanjang 24 jam yang lalu, OF didagangkan antara $ 0.00582273 rendah dan $ 0.00589677 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OF sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00262434.

Dari segi prestasi jangka pendek, OF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan -7.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OceanFund (OF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa OceanFund ialah $ 5.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OF ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.89K.