OceansGallerie On SUI (OCEANS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00325626$ 0.00325626 $ 0.00325626 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.12% Perubahan Harga (7D) +8.12%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCEANS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCEANS sepanjang masa ialah $ 0.00325626, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCEANS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 152.39K$ 152.39K $ 152.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 1.40B 1.40B 1.40B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OceansGallerie On SUI ialah $ 152.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCEANS ialah 1.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.