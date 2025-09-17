Ocelex (OCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00345808 24J Tinggi $ 0.00362602 Sepanjang Masa $ 0.00766828 Harga Terendah $ 0.00345808 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -2.68%

Ocelex (OCX) harga masa nyata ialah $0.00351065. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCX didagangkan antara $ 0.00345808 rendah dan $ 0.00362602 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCX sepanjang masa ialah $ 0.00766828, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00345808.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCX telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -2.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ocelex (OCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 749.46K Bekalan Peredaran 15.55M Jumlah Bekalan 213,494,832.8289008

Had Pasaran semasa Ocelex ialah $ 54.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCX ialah 15.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 213494832.8289008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 749.46K.