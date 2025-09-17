OciCat Token (OCICAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -5.66% Perubahan Harga (7D) -8.24% Perubahan Harga (7D) -8.24%

OciCat Token (OCICAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCICAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCICAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCICAT telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -5.66% dalam 24 jam dan -8.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OciCat Token (OCICAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Bekalan Peredaran 336.73T 336.73T 336.73T Jumlah Bekalan 682,662,008,505,140.4 682,662,008,505,140.4 682,662,008,505,140.4

Had Pasaran semasa OciCat Token ialah $ 3.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCICAT ialah 336.73T, dengan jumlah bekalan sebanyak 682662008505140.4. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.81M.