Apakah itu Ociswap (OCI)

Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ociswap (OCI) Sumber Laman Web Rasmi

Ociswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ociswap (OCI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ociswap (OCI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ociswap.

Semak Ociswap ramalan harga sekarang!

OCI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Ociswap (OCI)

Memahami tokenomik Ociswap (OCI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OCI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ociswap (OCI) Berapakah nilai Ociswap (OCI) hari ini? Harga langsung OCI dalam USD ialah 0.00412718 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OCI ke USD? $ 0.00412718 . Lihat Harga semasa OCI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ociswap? Had pasaran untuk OCI ialah $ 188.03K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OCI? Bekalan edaran OCI ialah 45.56M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OCI? OCI mencapai harga ATH sebanyak 0.144726 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OCI? OCI melihat harga ATL sebanyak 0.00216851 USD . Berapakah jumlah dagangan OCI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OCIialah -- USD . Adakah OCI akan naik lebih tinggi tahun ini? OCI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OCIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Ociswap (OCI) Kemas Kini Industri Penting