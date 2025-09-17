OcNest AI (OCAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00234711 $ 0.00234711 $ 0.00234711 24J Rendah $ 0.00237357 $ 0.00237357 $ 0.00237357 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00234711$ 0.00234711 $ 0.00234711 24J Tinggi $ 0.00237357$ 0.00237357 $ 0.00237357 Sepanjang Masa $ 0.088172$ 0.088172 $ 0.088172 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.86% Perubahan Harga (7D) -4.01% Perubahan Harga (7D) -4.01%

OcNest AI (OCAI) harga masa nyata ialah $0.00236926. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCAI didagangkan antara $ 0.00234711 rendah dan $ 0.00237357 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCAI sepanjang masa ialah $ 0.088172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.86% dalam 24 jam dan -4.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OcNest AI (OCAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa OcNest AI ialah $ 23.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.69K.