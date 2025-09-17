OctoFi (OCTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.256557 $ 0.256557 $ 0.256557 24J Rendah $ 0.264575 $ 0.264575 $ 0.264575 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.256557$ 0.256557 $ 0.256557 24J Tinggi $ 0.264575$ 0.264575 $ 0.264575 Sepanjang Masa $ 127.81$ 127.81 $ 127.81 Harga Terendah $ 0.032216$ 0.032216 $ 0.032216 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +0.91% Perubahan Harga (7D) +0.91%

OctoFi (OCTO) harga masa nyata ialah $0.260268. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCTO didagangkan antara $ 0.256557 rendah dan $ 0.264575 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCTO sepanjang masa ialah $ 127.81, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.032216.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCTO telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan +0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OctoFi (OCTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.84K$ 91.84K $ 91.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.21K$ 208.21K $ 208.21K Bekalan Peredaran 352.87K 352.87K 352.87K Jumlah Bekalan 799,999.9999999999 799,999.9999999999 799,999.9999999999

Had Pasaran semasa OctoFi ialah $ 91.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCTO ialah 352.87K, dengan jumlah bekalan sebanyak 799999.9999999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.21K.