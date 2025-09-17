OctonetAI (OCTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01160341 24J Tinggi $ 0.01207007 Sepanjang Masa $ 0.329984 Harga Terendah $ 0.00287734 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) +0.23% Perubahan Harga (7D) +47.54%

OctonetAI (OCTO) harga masa nyata ialah $0.01174476. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCTO didagangkan antara $ 0.01160341 rendah dan $ 0.01207007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCTO sepanjang masa ialah $ 0.329984, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00287734.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCTO telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan +47.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OctonetAI (OCTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.18M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 99,996,819.851267

Had Pasaran semasa OctonetAI ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCTO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99996819.851267. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.