OddsNotify (ODDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00446841$ 0.00446841 $ 0.00446841 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) -1.54% Perubahan Harga (7D) -1.54%

OddsNotify (ODDS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ODDS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ODDS sepanjang masa ialah $ 0.00446841, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ODDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan -1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OddsNotify (ODDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.09K$ 76.09K $ 76.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.09K$ 76.09K $ 76.09K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa OddsNotify ialah $ 76.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODDS ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.09K.