Tokenomik OddsNotify (ODDS)
OddsNotify (ODDS) Maklumat
OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued!
Why bettors should choose Odds Notify?
Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options.
OddsNotify (ODDS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OddsNotify (ODDS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik OddsNotify (ODDS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OddsNotify (ODDS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ODDS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ODDS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ODDS, terokai ODDS harga langsung token!
ODDS Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ODDS? Halaman ramalan harga ODDS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.