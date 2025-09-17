Oddz (ODDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.74% Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) -3.05% Perubahan Harga (7D) -3.05%

Oddz (ODDZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ODDZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ODDZ sepanjang masa ialah $ 3.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ODDZ telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -3.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oddz (ODDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.58K$ 36.58K $ 36.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.91K$ 40.91K $ 40.91K Bekalan Peredaran 89.41M 89.41M 89.41M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Oddz ialah $ 36.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODDZ ialah 89.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.91K.