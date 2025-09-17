Odie (ODIE) Maklumat Harga (USD)

Odie (ODIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ODIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ODIE sepanjang masa ialah $ 0.0076814, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ODIE telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +6.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Odie (ODIE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Odie ialah $ 19.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODIE ialah 984.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984917411.87. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.73K.