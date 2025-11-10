Odin Harga Hari Ini

Harga langsung Odin (ODIN) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ODIN kepada USD penukaran adalah -- setiap ODIN.

Odin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,339.81, dengan bekalan edaran sebanyak 997.74M ODIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ODIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ODIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Odin (ODIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Bekalan Peredaran 997.74M 997.74M 997.74M Jumlah Bekalan 997,735,619.594274 997,735,619.594274 997,735,619.594274

Had Pasaran semasa Odin ialah $ 8.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODIN ialah 997.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997735619.594274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.34K.