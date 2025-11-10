Odin Liquidity Network Harga Hari Ini

Harga langsung Odin Liquidity Network (ODIN) hari ini ialah $ 0.0046676, dengan 1.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ODIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0046676 setiap ODIN.

Odin Liquidity Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 874,257, dengan bekalan edaran sebanyak 187.41M ODIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ODIN didagangkan antara $ 0.00454496 (rendah) dan $ 0.00474579 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.129051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00326052.

Dalam prestasi jangka pendek, ODIN dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Odin Liquidity Network (ODIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 874.26K$ 874.26K $ 874.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 874.26K$ 874.26K $ 874.26K Bekalan Peredaran 187.41M 187.41M 187.41M Jumlah Bekalan 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Had Pasaran semasa Odin Liquidity Network ialah $ 874.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODIN ialah 187.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 187407814.7566593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 874.26K.