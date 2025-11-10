Tokenomik Odin Liquidity Network (ODIN)

Lihat cerapan utama tentang Odin Liquidity Network (ODIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:26:17 (UTC+8)
USD

Odin Liquidity Network (ODIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Odin Liquidity Network (ODIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 901.47K
Jumlah Bekalan:
$ 187.41M
Bekalan Edaran:
$ 187.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 901.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.129051
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00326052
Harga Semasa:
$ 0.00481021
Odin Liquidity Network (ODIN) Maklumat

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Laman Web Rasmi:
https://www.odinliquidity.network/

Tokenomik Odin Liquidity Network (ODIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Odin Liquidity Network (ODIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ODIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ODIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ODIN, terokai ODIN harga langsung token!

ODIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ODIN? Halaman ramalan harga ODIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi