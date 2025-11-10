Harga langsung ODIN Tools (ODIN) hari ini ialah $ 0.00329051, dengan 4.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ODIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00329051 setiap ODIN.

ODIN Tools kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 242,485, dengan bekalan edaran sebanyak 74.51M ODIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ODIN didagangkan antara $ 0.00310986 (rendah) dan $ 0.00328565 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00779732, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00201723.

Dalam prestasi jangka pendek, ODIN dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -25.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ODIN Tools (ODIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 242.49K$ 242.49K $ 242.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 299.44K$ 299.44K $ 299.44K Bekalan Peredaran 74.51M 74.51M 74.51M Jumlah Bekalan 92,011,789.52005662 92,011,789.52005662 92,011,789.52005662

Had Pasaran semasa ODIN Tools ialah $ 242.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ODIN ialah 74.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92011789.52005662. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.44K.