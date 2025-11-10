Tokenomik Odin (ODIN)
Odin (ODIN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Odin (ODIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Odin (ODIN) Maklumat
Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform.
The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change!
This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.
Tokenomik Odin (ODIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Odin (ODIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ODIN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ODIN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ODIN, terokai ODIN harga langsung token!
