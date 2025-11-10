Tokenomik Officat (OFFICAT)

Lihat cerapan utama tentang Officat (OFFICAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:26:31 (UTC+8)
USD

Officat (OFFICAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Officat (OFFICAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 414.15K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 414.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01334922
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00038644
Harga Semasa:
$ 0.00041415
Officat (OFFICAT) Maklumat

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

Laman Web Rasmi:
https://officat.xyz/

Tokenomik Officat (OFFICAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Officat (OFFICAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OFFICAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OFFICAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OFFICAT, terokai OFFICAT harga langsung token!

OFFICAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OFFICAT? Halaman ramalan harga OFFICAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

