Tokenomik Officat (OFFICAT)
Officat (OFFICAT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Officat (OFFICAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Officat (OFFICAT) Maklumat
The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…
ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.
Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.
SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT
Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0
JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.
Tokenomik Officat (OFFICAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Officat (OFFICAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OFFICAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OFFICAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OFFICAT, terokai OFFICAT harga langsung token!
OFFICAT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OFFICAT? Halaman ramalan harga OFFICAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian