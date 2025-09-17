OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00337666$ 0.00337666 $ 0.00337666 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.15% Perubahan Harga (1D) -1.49% Perubahan Harga (7D) -5.27% Perubahan Harga (7D) -5.27%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTRUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTRUMP sepanjang masa ialah $ 0.00337666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTRUMP telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, -1.49% dalam 24 jam dan -5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.10K$ 62.10K $ 62.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.10K$ 62.10K $ 62.10K Bekalan Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Jumlah Bekalan 999,638,584.373436 999,638,584.373436 999,638,584.373436

Had Pasaran semasa OFFICIAL BABY TRUMP ialah $ 62.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTRUMP ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999638584.373436. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.10K.