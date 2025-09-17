Lagi Mengenai OCN

Official Crypto Nostra Logo

Official Crypto Nostra Harga (OCN)

Tidak tersenarai

1 OCN ke USD Harga Langsung:

$0.0013444
$0.0013444
+0.10%1D
USD
Official Crypto Nostra (OCN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:59:06 (UTC+8)

Official Crypto Nostra (OCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00132205
$ 0.00132205
24J Rendah
$ 0.00134477
$ 0.00134477
24J Tinggi

$ 0.00132205
$ 0.00132205

$ 0.00134477
$ 0.00134477

$ 0.00742022
$ 0.00742022

$ 0.00125706
$ 0.00125706

+1.53%

+0.15%

-13.03%

-13.03%

Official Crypto Nostra (OCN) harga masa nyata ialah $0.0013444. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCN didagangkan antara $ 0.00132205 rendah dan $ 0.00134477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCN sepanjang masa ialah $ 0.00742022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125706.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCN telah berubah sebanyak +1.53% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -13.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Official Crypto Nostra (OCN) Maklumat Pasaran

$ 2.69M
$ 2.69M

--
--

$ 2.69M
$ 2.69M

2.00B
2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Official Crypto Nostra ialah $ 2.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCN ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.69M.

Official Crypto Nostra (OCN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Official Crypto Nostra kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Official Crypto Nostra kepada USD adalah $ -0.0006492313.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Official Crypto Nostra kepada USD adalah $ -0.0007533290.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Official Crypto Nostra kepada USD adalah $ -0.003732170235465798.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.15%
30 Hari$ -0.0006492313-48.29%
60 Hari$ -0.0007533290-56.03%
90 Hari$ -0.003732170235465798-73.51%

Apakah itu Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

Official Crypto Nostra (OCN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Official Crypto Nostra Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Official Crypto Nostra (OCN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Official Crypto Nostra (OCN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Official Crypto Nostra.

Semak Official Crypto Nostra ramalan harga sekarang!

OCN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Official Crypto Nostra (OCN)

Memahami tokenomik Official Crypto Nostra (OCN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OCN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Official Crypto Nostra (OCN)

Berapakah nilai Official Crypto Nostra (OCN) hari ini?
Harga langsung OCN dalam USD ialah 0.0013444 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OCN ke USD?
Harga semasa OCN ke USD ialah $ 0.0013444. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Official Crypto Nostra?
Had pasaran untuk OCN ialah $ 2.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OCN?
Bekalan edaran OCN ialah 2.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OCN?
OCN mencapai harga ATH sebanyak 0.00742022 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OCN?
OCN melihat harga ATL sebanyak 0.00125706 USD.
Berapakah jumlah dagangan OCN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OCNialah -- USD.
Adakah OCN akan naik lebih tinggi tahun ini?
OCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:59:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.