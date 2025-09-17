Official Crypto Nostra (OCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00132205 24J Tinggi $ 0.00134477 Sepanjang Masa $ 0.00742022 Harga Terendah $ 0.00125706 Perubahan Harga (1J) +1.53% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) -13.03%

Official Crypto Nostra (OCN) harga masa nyata ialah $0.0013444. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCN didagangkan antara $ 0.00132205 rendah dan $ 0.00134477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCN sepanjang masa ialah $ 0.00742022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125706.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCN telah berubah sebanyak +1.53% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -13.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Official Crypto Nostra (OCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.69M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.69M Bekalan Peredaran 2.00B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Official Crypto Nostra ialah $ 2.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCN ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.69M.