Official Crypto Nostra (OCN) Maklumat

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts

Laman Web Rasmi:
http://www.officialcryptonostra.com/
Kertas putih:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Official Crypto Nostra (OCN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.52M
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.52M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00742022
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00125706
Harga Semasa:
$ 0.00176109
Tokenomik Official Crypto Nostra (OCN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Official Crypto Nostra (OCN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OCN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OCN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OCN, terokai OCN harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.