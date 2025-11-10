Official DogeWLFI Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) hari ini ialah $ 0.00001637, dengan 12.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGEWLFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00001637 setiap DOGEWLFI.

Official DogeWLFI Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,352.1, dengan bekalan edaran sebanyak 998.83M DOGEWLFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGEWLFI didagangkan antara $ 0.00001435 (rendah) dan $ 0.0000165 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0011025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001324.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGEWLFI dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan -1.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Bekalan Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Jumlah Bekalan 998,825,579.602346 998,825,579.602346 998,825,579.602346

Had Pasaran semasa Official DogeWLFI Coin ialah $ 16.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGEWLFI ialah 998.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998825579.602346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.35K.