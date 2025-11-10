Official PPshow Harga Hari Ini

Harga langsung Official PPshow (PP) hari ini ialah $ 0.00295511, dengan 15.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PP kepada USD penukaran adalah $ 0.00295511 setiap PP.

Official PPshow kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,475,661, dengan bekalan edaran sebanyak 501.97M PP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PP didagangkan antara $ 0.00286146 (rendah) dan $ 0.00363977 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00395351, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00122364.

Dalam prestasi jangka pendek, PP dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -14.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Official PPshow (PP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.48M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.36M Bekalan Peredaran 501.97M Jumlah Bekalan 801,969,563.568478

Had Pasaran semasa Official PPshow ialah $ 1.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PP ialah 501.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 801969563.568478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.36M.