Offshift (XFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.073199 $ 0.073199 $ 0.073199 24J Rendah $ 0.074166 $ 0.074166 $ 0.074166 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.073199$ 0.073199 $ 0.073199 24J Tinggi $ 0.074166$ 0.074166 $ 0.074166 Sepanjang Masa $ 24.69$ 24.69 $ 24.69 Harga Terendah $ 0.04483419$ 0.04483419 $ 0.04483419 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -2.28% Perubahan Harga (7D) -2.28%

Offshift (XFT) harga masa nyata ialah $0.073435. Sepanjang 24 jam yang lalu, XFT didagangkan antara $ 0.073199 rendah dan $ 0.074166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XFT sepanjang masa ialah $ 24.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04483419.

Dari segi prestasi jangka pendek, XFT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Offshift (XFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 739.70K$ 739.70K $ 739.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 739.70K$ 739.70K $ 739.70K Bekalan Peredaran 10.07M 10.07M 10.07M Jumlah Bekalan 10,072,791.006765 10,072,791.006765 10,072,791.006765

Had Pasaran semasa Offshift ialah $ 739.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XFT ialah 10.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10072791.006765. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 739.70K.