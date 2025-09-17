Lagi Mengenai XFT

Offshift Logo

Offshift Harga (XFT)

Tidak tersenarai

1 XFT ke USD Harga Langsung:

$0.073435
$0.073435$0.073435
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Offshift (XFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:38:28 (UTC+8)

Offshift (XFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.073199
$ 0.073199$ 0.073199
24J Rendah
$ 0.074166
$ 0.074166$ 0.074166
24J Tinggi

$ 0.073199
$ 0.073199$ 0.073199

$ 0.074166
$ 0.074166$ 0.074166

$ 24.69
$ 24.69$ 24.69

$ 0.04483419
$ 0.04483419$ 0.04483419

--

+0.27%

-2.28%

-2.28%

Offshift (XFT) harga masa nyata ialah $0.073435. Sepanjang 24 jam yang lalu, XFT didagangkan antara $ 0.073199 rendah dan $ 0.074166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XFT sepanjang masa ialah $ 24.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04483419.

Dari segi prestasi jangka pendek, XFT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Offshift (XFT) Maklumat Pasaran

$ 739.70K
$ 739.70K$ 739.70K

--
----

$ 739.70K
$ 739.70K$ 739.70K

10.07M
10.07M 10.07M

10,072,791.006765
10,072,791.006765 10,072,791.006765

Had Pasaran semasa Offshift ialah $ 739.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XFT ialah 10.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10072791.006765. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 739.70K.

Offshift (XFT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Offshift kepada USD adalah $ +0.00019452.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Offshift kepada USD adalah $ -0.0126610017.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Offshift kepada USD adalah $ -0.0097749328.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Offshift kepada USD adalah $ +0.01401727540380922.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00019452+0.27%
30 Hari$ -0.0126610017-17.24%
60 Hari$ -0.0097749328-13.31%
90 Hari$ +0.01401727540380922+23.59%

Apakah itu Offshift (XFT)

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Offshift (XFT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Offshift Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Offshift (XFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Offshift (XFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Offshift.

Semak Offshift ramalan harga sekarang!

XFT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Offshift (XFT)

Memahami tokenomik Offshift (XFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Offshift (XFT)

Berapakah nilai Offshift (XFT) hari ini?
Harga langsung XFT dalam USD ialah 0.073435 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XFT ke USD?
Harga semasa XFT ke USD ialah $ 0.073435. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Offshift?
Had pasaran untuk XFT ialah $ 739.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XFT?
Bekalan edaran XFT ialah 10.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XFT?
XFT mencapai harga ATH sebanyak 24.69 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XFT?
XFT melihat harga ATL sebanyak 0.04483419 USD.
Berapakah jumlah dagangan XFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XFTialah -- USD.
Adakah XFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
XFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:38:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.