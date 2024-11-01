Tokenomik OG Peanut (PEANUT)

Lihat cerapan utama tentang OG Peanut (PEANUT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
OG Peanut (PEANUT) Maklumat

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web.

On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

Laman Web Rasmi:
https://peanut-hub.com

OG Peanut (PEANUT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OG Peanut (PEANUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 456.44K
Jumlah Bekalan:
$ 999.88M
Bekalan Edaran:
$ 999.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 456.44K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02235476
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.000456
Tokenomik OG Peanut (PEANUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OG Peanut (PEANUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEANUT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEANUT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEANUT, terokai PEANUT harga langsung token!

PEANUT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEANUT? Halaman ramalan harga PEANUT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.