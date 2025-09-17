Oggie (OGGIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00042529 $ 0.00042529 $ 0.00042529 24J Rendah $ 0.00046083 $ 0.00046083 $ 0.00046083 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00042529$ 0.00042529 $ 0.00042529 24J Tinggi $ 0.00046083$ 0.00046083 $ 0.00046083 Sepanjang Masa $ 0.00163479$ 0.00163479 $ 0.00163479 Harga Terendah $ 0.0001393$ 0.0001393 $ 0.0001393 Perubahan Harga (1J) -1.13% Perubahan Harga (1D) -0.70% Perubahan Harga (7D) -13.04% Perubahan Harga (7D) -13.04%

Oggie (OGGIE) harga masa nyata ialah $0.00043528. Sepanjang 24 jam yang lalu, OGGIE didagangkan antara $ 0.00042529 rendah dan $ 0.00046083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OGGIE sepanjang masa ialah $ 0.00163479, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001393.

Dari segi prestasi jangka pendek, OGGIE telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan -13.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oggie (OGGIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 435.21K$ 435.21K $ 435.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 435.21K$ 435.21K $ 435.21K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Oggie ialah $ 435.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OGGIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.21K.