Oggy Inu Logo

Oggy Inu Harga (OGGY)

Tidak tersenarai

1 OGGY ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Oggy Inu (OGGY) Carta Harga Langsung
Oggy Inu (OGGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+3.44%

+6.75%

+6.75%

Oggy Inu (OGGY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OGGY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OGGY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OGGY telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +3.44% dalam 24 jam dan +6.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oggy Inu (OGGY) Maklumat Pasaran

$ 218.85K
$ 218.85K$ 218.85K

--
----

$ 218.85K
$ 218.85K$ 218.85K

114,251.65T
114,251.65T 114,251.65T

1.1425164761581e+17
1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Had Pasaran semasa Oggy Inu ialah $ 218.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OGGY ialah 114,251.65T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.1425164761581e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 218.85K.

Oggy Inu (OGGY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Oggy Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Oggy Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Oggy Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Oggy Inu kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.44%
30 Hari$ 0+12.70%
60 Hari$ 0+10.13%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Oggy Inu (OGGY)

What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

Oggy Inu (OGGY) Sumber

Laman Web Rasmi

Oggy Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Oggy Inu (OGGY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Oggy Inu (OGGY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oggy Inu.

Semak Oggy Inu ramalan harga sekarang!

OGGY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Oggy Inu (OGGY)

Memahami tokenomik Oggy Inu (OGGY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OGGY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oggy Inu (OGGY)

Berapakah nilai Oggy Inu (OGGY) hari ini?
Harga langsung OGGY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OGGY ke USD?
Harga semasa OGGY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Oggy Inu?
Had pasaran untuk OGGY ialah $ 218.85K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OGGY?
Bekalan edaran OGGY ialah 114,251.65T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OGGY?
OGGY mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OGGY?
OGGY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan OGGY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OGGYialah -- USD.
Adakah OGGY akan naik lebih tinggi tahun ini?
OGGY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OGGYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.