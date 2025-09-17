Oggy Inu (OGGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +3.44% Perubahan Harga (7D) +6.75% Perubahan Harga (7D) +6.75%

Oggy Inu (OGGY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OGGY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OGGY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OGGY telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +3.44% dalam 24 jam dan +6.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oggy Inu (OGGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 218.85K$ 218.85K $ 218.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 218.85K$ 218.85K $ 218.85K Bekalan Peredaran 114,251.65T 114,251.65T 114,251.65T Jumlah Bekalan 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Had Pasaran semasa Oggy Inu ialah $ 218.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OGGY ialah 114,251.65T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.1425164761581e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 218.85K.