Oink (OINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -1.28% Perubahan Harga (7D) +7.88% Perubahan Harga (7D) +7.88%

Oink (OINK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OINK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OINK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OINK telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -1.28% dalam 24 jam dan +7.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oink (OINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K Bekalan Peredaran 42.05B 42.05B 42.05B Jumlah Bekalan 69,400,845,279.57982 69,400,845,279.57982 69,400,845,279.57982

Had Pasaran semasa Oink ialah $ 14.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OINK ialah 42.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69400845279.57982. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.35K.