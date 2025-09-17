OKANE (OKANE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02878866$ 0.02878866 $ 0.02878866 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.12% Perubahan Harga (7D) +3.85% Perubahan Harga (7D) +3.85%

OKANE (OKANE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OKANE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OKANE sepanjang masa ialah $ 0.02878866, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OKANE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.12% dalam 24 jam dan +3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OKANE (OKANE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.37K$ 22.37K $ 22.37K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa OKANE ialah $ 22.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OKANE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.37K.