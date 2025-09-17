okbet (OK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00123868 $ 0.00123868 $ 0.00123868 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00123868$ 0.00123868 $ 0.00123868 Sepanjang Masa $ 0.00405285$ 0.00405285 $ 0.00405285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +5.06% Perubahan Harga (1D) +5.53% Perubahan Harga (7D) -13.99% Perubahan Harga (7D) -13.99%

okbet (OK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00123868 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OK sepanjang masa ialah $ 0.00405285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OK telah berubah sebanyak +5.06% sejak sejam yang lalu, +5.53% dalam 24 jam dan -13.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

okbet (OK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 985.42K$ 985.42K $ 985.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 985.42K$ 985.42K $ 985.42K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,911,358.1901555 999,911,358.1901555 999,911,358.1901555

Had Pasaran semasa okbet ialah $ 985.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OK ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999911358.1901555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 985.42K.