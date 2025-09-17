Okcash (OK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00272724 $ 0.00272724 $ 0.00272724 24J Rendah $ 0.00669928 $ 0.00669928 $ 0.00669928 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00272724$ 0.00272724 $ 0.00272724 24J Tinggi $ 0.00669928$ 0.00669928 $ 0.00669928 Sepanjang Masa $ 0.7685$ 0.7685 $ 0.7685 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +134.28% Perubahan Harga (1D) +143.42% Perubahan Harga (7D) +8.03% Perubahan Harga (7D) +8.03%

Okcash (OK) harga masa nyata ialah $0.00665744. Sepanjang 24 jam yang lalu, OK didagangkan antara $ 0.00272724 rendah dan $ 0.00669928 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OK sepanjang masa ialah $ 0.7685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OK telah berubah sebanyak +134.28% sejak sejam yang lalu, +143.42% dalam 24 jam dan +8.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Okcash (OK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 598.71K$ 598.71K $ 598.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 703.42K$ 703.42K $ 703.42K Bekalan Peredaran 89.37M 89.37M 89.37M Jumlah Bekalan 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Had Pasaran semasa Okcash ialah $ 598.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OK ialah 89.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 105000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 703.42K.