Harga OKIE langsung hari ini ialah 0 USD.OKIE modal pasaran ialah 10,298.17 USD.

Lagi Mengenai OKIE

Maklumat Harga OKIE

Apakah OKIE

Laman Web Rasmi OKIE

Tokenomik OKIE

Ramalan Harga OKIE

OKIE Logo

OKIE Harga (OKIE)

Tidak tersenarai

1 OKIE ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.90%1D
USD
OKIE (OKIE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:32:15 (UTC+8)

OKIE Harga Hari Ini

Harga langsung OKIE (OKIE) hari ini ialah --, dengan 3.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OKIE kepada USD penukaran adalah -- setiap OKIE.

OKIE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,298.17, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B OKIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OKIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00362919, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, OKIE dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -7.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OKIE (OKIE) Maklumat Pasaran

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

--
----

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OKIE ialah $ 10.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OKIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.30K.

OKIE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+3.93%

-7.20%

-7.20%

OKIE (OKIE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OKIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OKIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OKIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OKIE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.93%
30 Hari$ 0-27.86%
60 Hari$ 0-99.03%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk OKIE

OKIE (OKIE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OKIE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
OKIE (OKIE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga OKIE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga OKIE yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk OKIE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik OKIE Ramalan Harga.

Apakah itu OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OKIE

Berapakah nilai 1 OKIE pada tahun 2030?
Jika OKIE berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga OKIE berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:32:15 (UTC+8)

