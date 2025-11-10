OKX Mascot Harga Hari Ini

Harga langsung OKX Mascot (WALLY) hari ini ialah --, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WALLY kepada USD penukaran adalah -- setiap WALLY.

OKX Mascot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,166.4, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M WALLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WALLY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00780088, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WALLY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OKX Mascot (WALLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.17K Bekalan Peredaran 999.97M Jumlah Bekalan 999,970,448.449221

Had Pasaran semasa OKX Mascot ialah $ 5.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WALLY ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999970448.449221. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.17K.