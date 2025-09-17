Olive Cash (OLIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +6.42% Perubahan Harga (7D) +6.42%

Olive Cash (OLIVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OLIVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OLIVE sepanjang masa ialah $ 1.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OLIVE telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +2.55% dalam 24 jam dan +6.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Olive Cash (OLIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.97K$ 47.97K $ 47.97K Bekalan Peredaran 52.79M 52.79M 52.79M Jumlah Bekalan 53,426,667.64178616 53,426,667.64178616 53,426,667.64178616

Had Pasaran semasa Olive Cash ialah $ 47.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OLIVE ialah 52.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 53426667.64178616. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.97K.