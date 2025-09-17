OliXRP (OLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01741976 $ 0.01741976 $ 0.01741976 24J Rendah $ 0.01820213 $ 0.01820213 $ 0.01820213 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01741976$ 0.01741976 $ 0.01741976 24J Tinggi $ 0.01820213$ 0.01820213 $ 0.01820213 Sepanjang Masa $ 0.061488$ 0.061488 $ 0.061488 Harga Terendah $ 0.00723126$ 0.00723126 $ 0.00723126 Perubahan Harga (1J) +0.54% Perubahan Harga (1D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +19.66% Perubahan Harga (7D) +19.66%

OliXRP (OLX) harga masa nyata ialah $0.01810005. Sepanjang 24 jam yang lalu, OLX didagangkan antara $ 0.01741976 rendah dan $ 0.01820213 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OLX sepanjang masa ialah $ 0.061488, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00723126.

Dari segi prestasi jangka pendek, OLX telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +3.91% dalam 24 jam dan +19.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OliXRP (OLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.81K$ 106.81K $ 106.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 181.03K$ 181.03K $ 181.03K Bekalan Peredaran 5.90M 5.90M 5.90M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa OliXRP ialah $ 106.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OLX ialah 5.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 181.03K.