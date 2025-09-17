Olympus (OHM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 22.72 24J Tinggi $ 22.97 Sepanjang Masa $ 1,415.26 Harga Terendah $ 7.54 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.50%

Olympus (OHM) harga masa nyata ialah $22.8. Sepanjang 24 jam yang lalu, OHM didagangkan antara $ 22.72 rendah dan $ 22.97 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OHM sepanjang masa ialah $ 1,415.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7.54.

Dari segi prestasi jangka pendek, OHM telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -0.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Olympus (OHM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 373.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 478.10M Bekalan Peredaran 16.38M Jumlah Bekalan 20,988,160.4187396

Had Pasaran semasa Olympus ialah $ 373.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OHM ialah 16.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20988160.4187396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 478.10M.