Olyverse (OLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -6.08% Perubahan Harga (7D) +7.41% Perubahan Harga (7D) +7.41%

Olyverse (OLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OLY sepanjang masa ialah $ 2.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OLY telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -6.08% dalam 24 jam dan +7.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Olyverse (OLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 170.72K$ 170.72K $ 170.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 397.47K$ 397.47K $ 397.47K Bekalan Peredaran 2.15B 2.15B 2.15B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Olyverse ialah $ 170.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OLY ialah 2.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 397.47K.