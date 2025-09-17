OMEGA (OMEGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00487617$ 0.00487617 $ 0.00487617 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) -4.59% Perubahan Harga (7D) -4.59%

OMEGA (OMEGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMEGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMEGA sepanjang masa ialah $ 0.00487617, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMEGA telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OMEGA (OMEGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.32K$ 157.32K $ 157.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.32K$ 157.32K $ 157.32K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OMEGA ialah $ 157.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMEGA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.32K.