OMEGA Labs (SN24) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.538104 $ 0.538104 $ 0.538104 24J Rendah $ 0.553708 $ 0.553708 $ 0.553708 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.538104$ 0.538104 $ 0.538104 24J Tinggi $ 0.553708$ 0.553708 $ 0.553708 Sepanjang Masa $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Harga Terendah $ 0.472582$ 0.472582 $ 0.472582 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +3.03% Perubahan Harga (7D) +3.03%

OMEGA Labs (SN24) harga masa nyata ialah $0.544794. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN24 didagangkan antara $ 0.538104 rendah dan $ 0.553708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN24 sepanjang masa ialah $ 1.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.472582.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN24 telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +3.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OMEGA Labs (SN24) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Bekalan Peredaran 2.65M 2.65M 2.65M Jumlah Bekalan 2,650,267.10787982 2,650,267.10787982 2,650,267.10787982

Had Pasaran semasa OMEGA Labs ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN24 ialah 2.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2650267.10787982. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.44M.