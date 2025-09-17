Omira (OMIRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.105635 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +4.32%

Omira (OMIRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMIRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMIRA sepanjang masa ialah $ 0.105635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMIRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Omira (OMIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.29K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Omira ialah $ 88.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMIRA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.29K.