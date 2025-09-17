Omni Consumer Protocol (OCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00384312 $ 0.00384312 $ 0.00384312 24J Rendah $ 0.00390864 $ 0.00390864 $ 0.00390864 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00384312$ 0.00384312 $ 0.00384312 24J Tinggi $ 0.00390864$ 0.00390864 $ 0.00390864 Sepanjang Masa $ 0.162663$ 0.162663 $ 0.162663 Harga Terendah $ 0.00357514$ 0.00357514 $ 0.00357514 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) +0.41% Perubahan Harga (7D) +0.71% Perubahan Harga (7D) +0.71%

Omni Consumer Protocol (OCP) harga masa nyata ialah $0.00386327. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCP didagangkan antara $ 0.00384312 rendah dan $ 0.00390864 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCP sepanjang masa ialah $ 0.162663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00357514.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCP telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +0.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Omni Consumer Protocol (OCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.97K$ 45.97K $ 45.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 386.20K$ 386.20K $ 386.20K Bekalan Peredaran 11.90M 11.90M 11.90M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Omni Consumer Protocol ialah $ 45.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCP ialah 11.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 386.20K.