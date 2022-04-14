Tokenomik Omni Consumer Protocol (OCP)

Lihat cerapan utama tentang Omni Consumer Protocol (OCP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Omni Consumer Protocol (OCP) Maklumat

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.

This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.

The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.

Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.

Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Omni Consumer Protocol (OCP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 46.26K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 11.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 388.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.162663
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00357514
Harga Semasa:
$ 0.00388638
Tokenomik Omni Consumer Protocol (OCP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Omni Consumer Protocol (OCP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OCP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OCP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OCP, terokai OCP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.