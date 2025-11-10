Omnia Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Omnia Protocol (OMNIA) hari ini ialah $ 0.00331448, dengan 4.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OMNIA kepada USD penukaran adalah $ 0.00331448 setiap OMNIA.

Omnia Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 119,102, dengan bekalan edaran sebanyak 35.93M OMNIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OMNIA didagangkan antara $ 0.00267561 (rendah) dan $ 0.00349793 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.724005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00100478.

Dalam prestasi jangka pendek, OMNIA dipindahkan +13.91% dalam sejam terakhir dan -16.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Omnia Protocol (OMNIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.10K$ 119.10K $ 119.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.15K$ 326.15K $ 326.15K Bekalan Peredaran 35.93M 35.93M 35.93M Jumlah Bekalan 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

Had Pasaran semasa Omnia Protocol ialah $ 119.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMNIA ialah 35.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98399953.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.15K.