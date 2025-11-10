OmniFlix Network Harga Hari Ini

Harga langsung OmniFlix Network (FLIX) hari ini ialah $ 0.00394802, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FLIX kepada USD penukaran adalah $ 0.00394802 setiap FLIX.

OmniFlix Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,010,079, dengan bekalan edaran sebanyak 515.59M FLIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FLIX didagangkan antara $ 0.00359564 (rendah) dan $ 0.00449664 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.493157, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00277478.

Dalam prestasi jangka pendek, FLIX dipindahkan +2.43% dalam sejam terakhir dan -45.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OmniFlix Network (FLIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Bekalan Peredaran 515.59M 515.59M 515.59M Jumlah Bekalan 566,699,578.668805 566,699,578.668805 566,699,578.668805

Had Pasaran semasa OmniFlix Network ialah $ 2.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLIX ialah 515.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 566699578.668805. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21M.