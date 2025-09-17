OmniMinds (OMNIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00103322$ 0.00103322 $ 0.00103322 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -1.87% Perubahan Harga (7D) -4.23% Perubahan Harga (7D) -4.23%

OmniMinds (OMNIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNIS sepanjang masa ialah $ 0.00103322, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNIS telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -1.87% dalam 24 jam dan -4.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OmniMinds (OMNIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 330.88K$ 330.88K $ 330.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 330.88K$ 330.88K $ 330.88K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OmniMinds ialah $ 330.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMNIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.88K.