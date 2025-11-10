Omnipair Harga Hari Ini

Harga langsung Omnipair (OMFG) hari ini ialah $ 0.559394, dengan 3.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OMFG kepada USD penukaran adalah $ 0.559394 setiap OMFG.

Omnipair kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,720,731, dengan bekalan edaran sebanyak 12.00M OMFG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OMFG didagangkan antara $ 0.558776 (rendah) dan $ 0.590328 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.86, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.335642.

Dalam prestasi jangka pendek, OMFG dipindahkan -0.15% dalam sejam terakhir dan +9.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Omnipair (OMFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Bekalan Peredaran 12.00M 12.00M 12.00M Jumlah Bekalan 11,999,979.300133 11,999,979.300133 11,999,979.300133

