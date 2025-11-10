Tokenomik Omnipair (OMFG)
Omnipair (OMFG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Omnipair (OMFG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Omnipair (OMFG) Maklumat
Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.
Tokenomik Omnipair (OMFG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Omnipair (OMFG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OMFG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OMFG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OMFG, terokai OMFG harga langsung token!
OMFG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OMFG? Halaman ramalan harga OMFG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
