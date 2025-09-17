OmniTensor (OMNIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00232157 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.29%

OmniTensor (OMNIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNIT sepanjang masa ialah $ 0.00232157, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OmniTensor (OMNIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.11K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.56K Bekalan Peredaran 397.52M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OmniTensor ialah $ 18.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMNIT ialah 397.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.56K.