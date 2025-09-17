Lagi Mengenai OMNIT

OmniTensor Harga (OMNIT)

1 OMNIT ke USD Harga Langsung:

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
OmniTensor (OMNIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:42:30 (UTC+8)

OmniTensor (OMNIT) Maklumat Harga (USD)

OmniTensor (OMNIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OMNIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OMNIT sepanjang masa ialah $ 0.00232157, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OMNIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OmniTensor (OMNIT) Maklumat Pasaran

$ 18.11K
$ 18.11K$ 18.11K

$ 45.56K
$ 45.56K$ 45.56K

397.52M
397.52M 397.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa OmniTensor ialah $ 18.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OMNIT ialah 397.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.56K.

OmniTensor (OMNIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OmniTensor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OmniTensor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OmniTensor kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OmniTensor kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+4.20%
60 Hari$ 0+6.83%
90 Hari$ 0--

Apakah itu OmniTensor (OMNIT)

OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

OmniTensor (OMNIT) Sumber

Laman Web Rasmi

OmniTensor Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OmniTensor (OMNIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OmniTensor (OMNIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OmniTensor.

Semak OmniTensor ramalan harga sekarang!

OMNIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik OmniTensor (OMNIT)

Memahami tokenomik OmniTensor (OMNIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OMNIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OmniTensor (OMNIT)

Berapakah nilai OmniTensor (OMNIT) hari ini?
Harga langsung OMNIT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OMNIT ke USD?
Harga semasa OMNIT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OmniTensor?
Had pasaran untuk OMNIT ialah $ 18.11K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OMNIT?
Bekalan edaran OMNIT ialah 397.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OMNIT?
OMNIT mencapai harga ATH sebanyak 0.00232157 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OMNIT?
OMNIT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan OMNIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OMNITialah -- USD.
Adakah OMNIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
OMNIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OMNITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:42:30 (UTC+8)

OmniTensor (OMNIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.